Путин проведёт широкомасштабное учение сил стратегического сдерживания, в которых задействуют ВКС, РВСН, СФ и ЮВО

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18 февраля 2022, 13:07

Фото: Минобороны РФ

19 февраля 2022 года, под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ (ДИМК МО РФ).

Судя по всему, на этот раз главными станут южное и северное стратегические направления. В учениях задействуют силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.

ДИМК МО РФ уточняет: «Учение сил стратегического сдерживания было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.