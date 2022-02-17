Казачьи атаманы подписали соглашение с Минобороны России о взаимодействии

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17 февраля 2022, 18:55

Фото: Минобороны РФ

В штабе Южного военного округа (ЮВО) состоялась встреча командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова с атаманами Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска. Об этом пишет пресс-служба Южного военного округа.

На совместном совещании казачьи старшины, а также администрации Северо-Кавказского и Южного федеральных округов обсудили вопросы взаимодействие Всевеликого войска Донского, Кубанского войскового казачьего общества, Терского казачьего войска и Черноморского казачьего войска с Министерством обороны Российской Федерации. От имени военного ведомства выступал генерал армии Александр Дворников.

Он в частности сказал: «Опираясь на славные традиции российского казачества, большие надежды Правительство и Министерство обороны Российской Федерации возлагают на казачьи войсковые общества, именно поэтому Министр обороны Российской Федерации, заместитель председателя Правительства Российской Федерации и атаман всероссийского казачьего войска провели служебное совещание, на котором определили, что количество казаков в мобилизационном резерве должно составить не менее 50% от численности казаков соответствующих установленным требованиям».

По результатам встречи было подписано соглашения по порядку привлечения казаков в качестве кандидатов в мобилизационный боевой резерв Вооруженных Сил Российской Федерации.