Американская разведка заимствовала идею про невозможность наступать в распутицу по чернозёму у российских СМИ

Аргументы Недели → Армия 13+

17 февраля 2022, 18:34 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американские военные указывают, что Россия ждёт, когда замёрзнет украинский чернозём, чтобы начать наступление. Однако погода стоит тёплая и грунт на Украине не промерзает. Откровенно говоря, мульку про непроходимый подкисший чернозём запустил в информационное пространство именно я, сначала в 2018 году, потом в 2019 году. Это были небольшие статьи в интернет-версии «НВО», где говорилось, что в войнах, которые ведутся на российской территории все иноземные завоеватели сталкиваются с такими природными явлениями, как: «Генерал-мороз» или «Генерал-распутица» в случае с раскисшим чернозёмом - «Генерал-чернозём». В частности, немцы во Второй мировой войне оправдывали этим все свои военные неудачи.

Тогда российское и зарубежное журналистское сообщество подхватило идею невозможности воевать на раскисшем чернозёме. И, похоже, эта моя мулька пришлась по вкусу американским спецслужбам, коль скоро они её так усиленно эксплуатируют. Качество работы американского разведсообщества иначе как неудовлетворительным назвать нельзя.

Обидно, что они не заплатили мне за эту красивую идею, так сказать, своровали её и только. В действительности раскисший чернозём - не препятствие для наступления российских войск. Достаточно обратиться к истории. Весной 1943 гола Красная армия наступала на Кубани и в Ставрополье, а это чернозёмные области. Также боевые действия велись на чернозёмном востоке Донбасса.

Бесспорно, пехота и техника в раскисшем чернозёме вязнут, но продвигаться всё же могут. Тем более, стоит учесть неплохо развитую сеть дорог на Донбассе, что в общем облегчает действия войск. Конечно же наступление в распутицу сулит задержки и как следствие - большие, чем обычно потери. Но, о полной невозможности наступать в межсезонье говорить не приходится. При необходимости неприятности, которые сулит раскисший чернозём можно нивелировать с помощью вертикального манёвра. Вместо танков использовать ударные вертолёты, а вместо БТР и БМП - транспортные.

Для наглядности привожу выдержки из моих материалов, в которых речь идёт о «генерале чернозёме».

Статья от 10.12.2018 «Смогут ли ВСУ прорваться к границе с РФ»: «Всю предыдущую неделю стояла теплая +6, +4 С, дождливая погода. Почвы в полосе наступления украинцев – сплошь чернозем и благодаря дождям он превратился густую липкую субстанцию. А это значит, что в данное время указанная местность практически непроходима ни для техники, ни для пешего бойца. То есть, наступать можно только по дорогам, в колоннах, или осуществляя вертикальный маневр – на вертолетах. Не думаю, что командование ВСУ рискнет поднять их в воздух (равно, как и самолеты). И выходит, что это наступление – самоубийство в чистом виде. Господин Басурин считает, что украинцы на него способны?»

Статья от 28.2.2019 «Весеннее перемирие в Донбассе обеспечит Генерал Чернозем»:

«На самом деле политики могут планировать что им угодно, но военные ясно представляют себе, как весенняя распутица сложна для массового передвижения войск при наступлении на большую глубину. Еще в годы Великой Отечественной войны немцы на своей шкуре ощутили, что такое Генерал Мороз, когда приходится маневрировать в лютую зимнюю стужу. И что такое Генерал Чернозем во время весенней или осенней распутицы. Прогноз для юго-востока Украины на март в этом плане неутешительный. Синоптики обещают дожди при температуре 4–9 градусов. В такую погоду чернозем Донбасса превратится в непроходимую грязь не только для техники, но и для пехоты. Никакие силы не заставят украинского солдата покинуть обустроенные оборонительные сооружения с относительно комфортными блиндажами и огневыми точками и ринуться под промозглый ветер и холодный дождь – месить конечностями раскисшие широкие поля. В таких условиях даже нейтральную полосу будет занять сложно. Окапываться в грязи под дождем и огнем противника – то еще удовольствие. Придется отложить все до середины апреля, когда надобность в наступлении, возможно, отпадет».