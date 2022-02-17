Поляки хотят закупить 1000 американских противотанковых ракет для Украины

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17 февраля 2022, 16:33

Фото: Соцсети

Washington Times сообщает о том, что польские военные сделали срочный запрос на приобретение 1000 противотанковых ракет Javelin производства США, но бюрократическая волокита Пентагона препятствует передаче большего количества вооружений Киеву.

Глава польского агентства вооружений Полковник Артур Куптель, доложил полковнику Скотту Уоллесу, начальнику отдела оборонного сотрудничества посольства США в Варшаве, что Польша хочет купить 1000 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, с боеприпасами FMG-148E. Польское правительство готово оплатить 300 пусковых установок.

Полковник Куптел также заявил, что «из-за возможности передачи закупленного оборудования украинской армии» поляки хотят получить от Пентагона разрешение на передачу третьим сторонам полномочий в рамках сделки, а не на создание новых ракет.

Посольство США в Киеве опубликовало в пятницу в Твиттере фотографии ракет Javelin, прибывающих в Украину. «Пятнадцать рейсов (транспортных самолётов - «АН») — и еще впереди. Это (приблизительно - «АН») 90 тонн «Джавелинов», боеприпасов и средств защиты, санкционированных президентом Байденом для поставки украинским вооруженным силам, сообщили в посольстве.

Как показывает практика, боевые возможности «Джавелинов» сильно переоценены.