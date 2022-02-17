Париж имеет в Мали экономические интересы и лжёт, что воюет там с исламистами

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17 февраля 2022, 14:43 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Франция, Канада и другие страны запада выводят свои военные контингенты из Мали. Об этом пишет новостное агентство «АННА -Ньюс», ссылаясь произнесённые в администрации президента Макрона. Их уход напоминает бегство США и НАТО из Афганистана, похоже, Запад бессилен в борьбе с мировым терроризмом.



В Париже заявили, что приняли решение о выводе войск в связи с отсрочкой выборов и «многочисленные препятствия» со стороны малийской военной хунты. Начались консультации по планируемому выводу войск. Совместные операции многонационального военного контингента ранее планировалось завершить к июню этого года. Сейчас только немецкие военные не предпринимают никаких действий, чтобы покинуть страну.

Напоминаем, французские войска проводят в Мали операцию «Бархан», помимо этого натовские силы из Эстонии, Италии и Румынии проводят операцию «Такуба». Кроме того, в Мали работают: учебная миссия ЕС EUTM и стабилизационная миссия ООН MINSUMA. Всего в стране задействовано около 25 тыс. иностранных войск.



Сообщается, что противоречия между нынешними власти Мали и Парижем нарастают день ото дня. В свою очередь Бамако (столица Мали) обратилась к России за помощью. В частности ожидается, что ЧВК «Вагнера» займёт место международного военного присутствия. Франция этому всячески противится, поскольку у неё там есть свои экономические интересы, связанные с месторождениями урановой руды.

По большому счёту Париж врёт, что воевал в Мали против «Аль-Каиды» (террористическая организация - запрещена в России) и ИГИЛ (террористическая организация - запрещена в России). Именно в этой стране идёт гражданская война, в которой Юг воюет против Севера. В населении юга страны превалируют негроидные народы Сикассо, Куликоро и Сегу, их элита и образует политическую власть в Мали. Однако малонаселённый север, где обитают Туареги, по сути, не подчиняется Бамако. Эта народность давно ведёт вооружённую борьбу за образование своего независимого государство Азауах.

Туареги - мусульмане, но их ислам настолько специфичен, что салафиты (являющиеся религиозной гуманитарной массой, в которой функционируют Аль-Каида и ИГИЛ) ни при каких обстоятельствах не признают Туарегов за своих. Например, у Туарегов - матриархат и женщины ведут себя абсолютно вольно, выбирают себе мужей и бросают их по своей охоте и не закрывают лица. Напротив, мужчины обязаны закрывать лицо, закутываясь большим шарфом синего цвета и сильно усечены в правах. Кстати, племена Туарегов обитают не только в Мали, но и в Алжире, Ливии, Нигере и Буркина-Фасо. В общем они хотят объединить в своём государстве север Мали, Нигер и Буркина-Фасо, а также южную часть Алжира.