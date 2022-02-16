Совместные росийско-белорусские силы ПВО ВВО отразили авиаудар условного противника

В рамках совместного учения «Союзная решимость-2022» подразделения противовоздушной обороны Восточного военного округа и вооруженных сил Республики Беларусь отразили авиационный удар условного противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. (ДИМК МО РФ).
В этом эпизоде учений подразделения радиотехнических войск обнаружили воздушные цели на максимальной дальности и в автоматическом режиме передали информацию на командный пункт противовоздушной обороны, где цели были распределены между зенитными ракетными дивизионами С-300 Республики Беларусь и С-400 Восточного военного округа РФ.
ДИМК МО РФ уточняет: «С получением координат целей, расчеты зенитно-ракетных комплексов осуществили захват, сопровождение воздушных целей и уничтожили их, выполнив электронные пуски ракет. Налет авиации условного противника имитировали самолеты штурмовой и истребительной авиации, привлекаемые к учению «Союзная решимость-2022»».