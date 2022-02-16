Newsweek: Россия захватила секретное американское оборудование с атомной подводной лодки класса «Вирджиния»

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16 февраля 2022, 16:49

Фото: Соцсети

Западные СМИ активно обсуждают информацию о том, что согласно сообщению некоего московского информационного агентства, Россия захватила секретное американское оборудование с атомной подводной лодки класса «Вирджиния», которая предположительно действовала в территориальных водах РФ. В частности, об этом пишет американское издание Newsweek.

В конце концов выясняется, что исходная информация получена от известного фейками портала Avia.pro. Согласно информации этого источника, Россия смогла захватить устройство гидроакустического противодействия, которое якобы бросила подводная лодка ВМС США, когда покинула этот район. Возможно, что речь идёт о гидроакустическом или сонарном буе, которые АПЛ используют для ведения разведки. Сообщается, что устройство было обнаружено у острова Уруп в гряде Курильских островов. Информационное агентство заявило, что подводная лодка США запустила устройство после того, как российские силы применили оружие против подводной лодки.

Эрик Пэхон, пресс-секретарь канцелярии министра обороны, заявил Newsweek в среду: «Как мы сказали в субботу, заявления России о предполагаемом военно-морском взаимодействии в Тихом океане не соответствуют действительности. Эти дополнительные утверждения — ерунда и дезинформация».

Россия заявила 12 февраля, что один из ее военно-морских кораблей преследовал американскую подводную лодку, действовавшую в территориальных водах РФ в Тихом океане после того, как она отказалась всплыть по требованию российских моряков.

Сообщается, что субмарина была замечена недалеко от места проведения военно-морских учений Тихоокеанского флота России. Также, что уточняется, что инцидент произошел недалеко от Урупа на Курильских островах. В заявлении Минобороны России в субботу говорится, что «экипаж фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» применил соответствующие средства. «Американская подводная лодка с помощью самоходного тренажера разделила изображение цели на радиолокационных и акустических средствах контроля на две части и на максимальной скорости удалилась от российских территориальных вод», — говорится в сообщении.

В Минобороны также заявили, что военный атташе США в Москве был «вызван» в связи с «нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации».

Министерство обороны США опровергло информацию о том, что в российских водах действовала американская подводная лодка.

«Утверждения России о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности… Я не буду комментировать точное местонахождение наших подводных лодок, но мы плаваем и работаем безопасно в международных водах», — заявил пресс-секретарь командования США в Индо-Тихоокеанском регионе капитан Кайл Рейнс.