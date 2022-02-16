Пьяную драку со стрельбой своих бойцов ВСУ представили, как нарушение ополчением режима прекращения огня

Аргументы Недели → Армия 13+

16 февраля 2022, 15:11

Фото: Соцсети

Формирования ВСУ, участвующие в «Операции объединенных сил» (ООС), получили противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW, доставленные из Британии, и американские ручные гранатометы М-141 производства США. Тут же началось их испытание на линии фронта. Об этом пишет портал EADaily. Кроме того, сообщается о провокациях ВСУ и использовании их в информационной войне.

Фугасный выстрел одноразового гранатомета М-141 предназначен для уничтожения неподвижных наземных целей. Американцы применяли М-141 в Афганистане в горной местности. EADaily считает, что украинские каратели намерены применять М-141 при наступлении в жилых массивах Донбасса.

Сводки с линии фронта со стороны ВСУ могли бы стать неплохим криминальным чтивом в купе с пособием, как использовать дезинформацию в информационной войне. Недавно командиром 57-мой механизированной бригады, которая формируется из контрактников, проживающих в Херсонской и Николаевской областях, был назначен полковник Александр Бакулин, к слову, бывший командир Президентского полка ВСУ. Его вступление в должность ознаменовалось обстрелом позиций ополчения из стрелкового оружия поселка Голубовское (ЛНР, 46 км к западу от Славяносербска в сторону города Первомайск). В результате погиб защитник ЛНР, находившийся на посту.

14 февраля в расположении 57-й бригады в районе поселка Трехизбенка пьяные украинские вояки из 34-го механизированного батальона бригады устроили драку и открыли стрельбу из стрелкового оружия. Раненого в ходе драки бойца отправили в госпиталь города Северодонецка и записали его, как потерю при «нарушении российскими оккупантами режима прекращения огня». Известно, что этот солдат получит денежное вознаграждение по ранению в боевой обстановке. А в сводке СЦКК зафиксировали якобы «обстрел» Трехизбенки с позиций НМ ЛНР из станковых гранатометов и 120-мм миномётов.

Западнее 57-й ОМБр располагаются позиции 79-той десантно-штурмовой бригады, прибывшей из Николаевской области.

Накануне вояки из 79-й ДШБр сбили дрон миссии ОБСЕ, применив систему радиоэлектронной борьбы «Буковель -АД» украинского производства. Это произошло в районе города Золотое, где в боевых порядках (в поселке Подлесное, в 14 км к северу от Золотого) вышеозначенного соединения расположены двадцать два основных танка Т-72, что является грубым нарушением минских договорённостей. А в сводках командования «ООС» указали, что в неизвестном районе Донбасса якобы барражировал «боевой дрон российских оккупантов класса «Орлан-10», который благополучно был сбит бойцами 79-й ДШБр.