Российские и белорусские мотострелки отразили наступление условного противника в Брестской области

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16 февраля 2022, 13:00

Фото: Соцсети

На учении «Союзная решимость» мотострелки дальневосточники и белорусы отработали задачи по отражению наступления условного противника. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. (ДИМК МО РФ).

На полигоне Брестский мотострелковые подразделения Восточного военного округа во взаимодействии с моторизированной пехотой вооруженных сил Республики Беларусь остановили наступление условного противника, который на легкобронированной технике попытался опрокинуть первый эшелон обороны объединённых сил и занять выгодные позиции.

Российские и белорусские мотострелки поражали противника из стрелкового оружия, умело осуществляя манёвр огнём. Военным специалистам из НАТО предстоит проанализировать этот эпизод учений «Союзная решимость 2022».