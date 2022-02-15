Генсек НАТО потребовал от Путина не признавать республики Донбасса

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15 февраля 2022, 18:32

Фото: Соцсети

Йенс Столтенберг предупредил главу российского государства, что в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Россия нарушит международное право, усложнив урегулирование в рамках минских договоренностей. Об этом пишет портал EADaily.

На пресс-конференции Столтенберг заявил: «Если это произойдет, это будет очередное грубое нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Потому что нет сомнений в том, что Донецк и Луганск — это часть Украины в ее признанных международным сообществом границах. Поэтому такое признание станет нарушением международного права… И не только это. Это также нарушение и минских договоренностей».

Он высказал соображение, что признание Россией ДНР и ЛНР «усложнит поиски мирных решений в рамках Минских соглашений». Правда этот с избытком экзальтированный господин с глазами на выкате решил не вспоминать, что Киев и его западные партнёры уже давно игнорируют минские соглашения как таковые. Единственно чем они занимаются - так это антироссийской спекулятивной политикой со ссылкой на эти договорённости. Ни Запада, ни Киев не собираются их исполнять, а лишь намеренны прикрываться ими как ширмой, при чём НАТО, США и их европейские союзники по-своему интерпретируют Минские договорённости, и эта интерпретация радикально отклоняется от их смысла. Насквозь лживые высказывания того же Йенса Столтенберга -тому прямое доказательство. Так, о чём дальше может идти речь? России остаётся только одно - признать республики Донбасса и дать им шанс на выживание.