В Баренцевом море корабли СФ начали крупномасштабные манёвры, в ходе которых отработают уничтожение флотов противника

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15 февраля 2022, 18:10

Фото: Минобороны РФ

Силы Северного флота (СФ) приступили к проведению учений под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, которое проходит в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

Надводные корабли, подводные лодки, катера и суда обеспечения СФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов постоянного базирования и совершили переход в районы сосредоточения. В ходе манёвров будут отработаны действия СФ по защите интересов РФ в мировом океане.

Одним и главных направлений будет борьба с подводными лодками противника в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней. Также отработают приёмы тотального поражения корабельных группировок условного противника.

Будут выполняться стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Пресс-служба СФ уточняет: «В составе разнородных сил Северного флота в Баренцевом море действуют тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», другие боевые корабли, атомные и дизельные подводные лодки и суда обеспечения. Всего в учении в Баренцевом море задействовано до 20 кораблей и судов обеспечения Северного флота, также к учению привлекается более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота».