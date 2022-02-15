Украина решила вновь засветиться на мировом рынке вооружений

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15 февраля 2022, 15:54 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

«Укроборонэкспорт» подписал договор с компанией «Властелин горизонта» о продвижении их одноименной винтовки на мировой рынок оружия, сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс». Есть так же мнение, что Незалежная станет участником черного мирового рынка вооружений со всем тем списком, который вошёл в состав поставок оружия из США Британии и других стран.



Украинскую винтовку «Властелин горизонта» называют вариантом Barrett. Особенностью оружия является возможность за счет смены ствола менять и калибр. Откровенно говоря, здесь никакого новаторства нет. «Властелин горизонта» может применять патроны калибра 2,7X99 NATO, 12,7X108; 12,7X114HL; 14,5X114 или малокалиберный боеприпас 23X115. Максимальная дальность стрельбы винтовки составляет 2500 километра, - пишет «АННА-Ньюс».

Напоминаем, что после распада СССР Украина получила арсеналы трёх крупнейших военных округов: «Киевского», «Одесского» и «Закарпатского». В «руках» у Незалежной находилось несколько тысяч самолётов, включая Ту-160, десятки тысяч единиц танков и бронетехники, сотни тысяч тонн боеприпасов. Украина получила в наследство более 700 крупных оборонных предприятий. И чем она немедленно занялась? Распродажей всего этого незаслуженно полученного достояния. В какой-то момент по экспорту оружия она вырвалась на второе место в мире. И эта сказка закончилась полным разбазариванием военного потенциала и практической ликвидацией обороной промышленности республики. Эта жалкая винтовка - позорное явление, последняя отрыжка почти умершего Военпрома Украины.

Но, Незалежная за последнее время получила более чем на 1,5 млрд долл. вооружений и боеприпасов от США, Британии и других стран Запада. И этот фактор может стать основой возобновления экспорта вооружений из Украины. Похоже Незалежная возвращается в привычный ей серый/чёрный сегмент мирового рынка оружия.