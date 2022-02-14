Суворов: тщетно двинется на Россию вся Европа, она найдет там свой гроб

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14 февраля 2022, 17:01 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

В Генштабе ВС РФ считают, что США и страны Запада создают на Украине плацдарм для войск НАТО. Вашингтон упорно подталкивает Киев начать наступление в Донбассе и предпринять попытку к захвату Крыма, сообщает новостное агентство «Интерфакс».

Заместитель начальника главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов заявил на «круглом столе» в Совете Федерации РФ: «Запад продолжает формировать из Украины враждебное нашей стране государство, как его назвал наш верховный главнокомандующий - «Антироссию», создавая на его территории плацдарм для размещения войск НАТО… Политическая и военная поддержка из-за рубежа провоцирует Киев на силовой сценарий восстановления контроля над Донбассом, а в дальнейшем и над Крымом… в интересах дальнейшего искусственного поддержания военно-политической напряженности Вашингтон спекулирует на теме приема в Североатлантический союз Украины и Грузии… Последнее время значительно возросла активность Военно-морских сил НАТО в акваториях Черного и Балтийского морей в непосредственной близости от Российской Федерации».

Стало известно, что на недавних переговорах с министров обороны России и Великобритании обсуждался вопрос захода эсминца Defender в территориальные воды РФ. Британец не упустил возможности похамить, заявив, что Лондон признаёт Крым украинским. А нам наплевать, что там вякают эти британские заморыши. Они даже собственной истории не помнят. А она такова: Ялтинская конференция проводилась на территории РСФСР. Непробиваемая лучом сознания лобовая кость британского военного министра данный факт никак изменить не может.

Кстати, нынешний Её Величества главный государственный секретарь по делам обороны в ходе вышеуказанной встречи так и заявил Сергею Шойгу, что британские ВМС продолжат провокации близ берегов Крыма. Видимо только, чтобы услышать это российская сторона устроила ему дружественных, тёплый приём, а стоило бы его проводить как полагается в таких случаях - пинком под зад.

В свою бытность величайший российский военный гений Генералиссимус всех войск Российских, Князь Италийский, граф Суворов-Рымникский Александр Васильевич говаривал: «Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб». Великий полководец указывал на способность россиян воевать не числом а умением и готовность нашего славного воинства к самопожертвованию, если это потребуется.

Учитывая современные огневые возможности Вооруженных сил России, констатирую как факт, что у Запада нет ни малейшего шанса не только на победу, но и на выживание.