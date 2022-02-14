Авиация и противолодочные корабли ЧФ провели поиск турецкой подлодки близ российских морских границ?

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14 февраля 2022, 15:40 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Минобороны РФ

Самолёты-амфибии Бе-12, вертолёты Ка-27ПЛ и противолодочные корабли Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по поиску и слежению за подводной лодкой (ПЛ) условного противника. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

Вертолёты Ка-27ПЛ, самолёты Бе-12 из состава смешанного авиационного полка морской авиации и противолодочные корабли Черноморского флота (ЧФ) провели совместное учение по поиску и слежению за подводной лодкой (ПЛ) условного противника.

Обнаружение вражеской субмарины проводилось при помощи радиогидроакустических буёв и других гидроакустических средств, уточнили в штабе ЮВО.

Так же пресс-службой ЮВО отмечается: «Основными задачами, отрабатываемыми в рамках учений летчиками морской авиации и кораблями Черноморского флота, стали совместные действия по поиску, непрерывному слежению и условному уничтожению подводной лодки на дальних и ближних дистанциях, а также организация непрерывного обмена данными о маневрировании подводной цели. Для создания реальной тактической обстановки в роли условного противника выступила одна из подводных лодок Черноморского флота». То есть, манёвры носили двусторонний характер.

Однако в Чёрном море, в настоящее время, кроме российских дизель-электрических подлодок могут быть только - турецкие. В боевом составе ВМС болгар и грузин подводные лодки вообще не значатся. У румын и украинцев есть по одной ржавой, обе находятся в состоянии груды металлолома. В боевом составе турецких ВМС числится, как минимум 13 дизель-электрических подводных лодок, трёх типов, немецкой постройки. Получается, что опасаться Россия должна только своего османского «партнёра». Кстати, двойное численное превосходство у турок в Чёрном море - штука неприятная, но - не критичная. В целом Анкаре с её не самым слабым флотом лучше в морскую или вообще в любую войну против России не вступать. Сокрушительные поражения турецкого флота при Чесме, Синопе, Керчи, а также разгром турецких армий при Рябой могиле, Рымнике при Измаиле и на Кинбурнской косе ещё свежи в нашей памяти.