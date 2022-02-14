США ещё раз продемонстрировали свою полную недоговороспособность

Аргументы Недели → Армия 13+

14 февраля 2022, 12:38 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В понедельник посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют «северными территориями». Десятого числа, в соответствии с планами, Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022». Стало известно о размещении дополнительных сил НАТО в Черноморском регионе. В Софии прошло факельное шествие местных неонацистов, посвящённое участию Болгарии во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.

В начале недели вновь появилась информация о резонансном деле двухлетней давности. По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ущерб оценён в 2,7 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд. Напоминаем, что был разукомплектован Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, такие воздушные суда на Западе получили название самолета «Судного дня». Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается. Эта странная история указывает на ненадёжность охраны в России важных стратегических объектов. До сих пор нет никакой информации о том, что кто-то из должностных лиц был привлечён за это к ответственности, или были сделаны какие-то организационные выводы. Похоже и этот мелкий воришка Хачунц отделается незначительным наказанием сравнимым с испугом.

В понедельник, посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют «северными территориями». В частности, он заявил:

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясным – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий».

Тем самым, американский посол на официальном уровне объявил, что любой договор, подписанный с США, стоит не более той бумаги, на которой он напечатан. Напоминаем, что 10 августа 1945 Япония официально заявила о готовности принять условия Потсдамского договора по собственной капитуляции при сохранении императорской власти в стране. Согласно акту о капитуляции, подписанного на палубе линкора «Миссури» 2 сентября 1945 года - вся Курильская гряда и остров Сахалин переходят во владение СССР. Со стороны США документ подписали генерал Дуглас Макартур и адмирал Честер Нимиц. Получается, что нынешний выскочка из Госдепа Рам Эмануэль смачно плюнул (точнее грязно харкнул) на эти подписи. Столь негативное отношение к собственной истории и собственным героям со стороны американских официальных лиц не может не настораживать. Похоже эта страна в корне пересматривает свои христианские традиции и ценности, заменяя их новыми неадекватными взглядами на устройство общества. Куда это может завести Америку - сложно предвидеть, но ничего позитивного в том нет, ни для самих США ни, тем более, для остального мира. Эта страна превращается в истинную «империю зла».

Десятого числа, в соответствии с планами, Россия и Белоруссия начали совместные учения «Союзная решимость-2022». По сообщениям Минобороны РФ на общевойсковых полигонах белорусских вооруженных сил учение проводится «с целью отработки задач по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». В ходе первого этапа проверки сил реагирования Союзного государства войска осуществили передислокацию и создали группировки войск (сил) на угрожаемых направлениях, организовали охрану важных государственных и военных объектов, усилили охрану государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. На территорию республики из Восточного военного округа РФ были переброшены необходимые для обеспечения ПВО/ПРО силы и средства. Учения продлятся до 20 февраля.

Стало известно, о размещении дополнительных сил НАТО в Черноморском регионе. Логики в этом действии - никакой. Впрочем, достаточно и того, что озвучить это доверили экзальтированной говорящей голове НАТО Йенсу Столтенбергу, демонстрирующему крайнюю неквалифицированность в военных вопросах. Тот факт, что в регионе находится Турция - страна НАТО, имеющая сильнейшую армию (после России) в регионе прочему-то полностью упускается руководством альянса. Для Брюсселя Турция как бы не существует. Туда планируется закачать жидкие формирования тщедушных европейских недоармий. В частности, речь идет о размещении дополнительных натовских контингентов в Румынии, в Болгарии и, скорее всего, на Украине. Реальный эффект от этого действия, в случае реальной войны - ноль. Но, похоже, он рассчитан на подъём антирусских настроений в вышеуказанных странах. Так, в Софии на фоне всего происходящего прошло факельное шествие, известное, как «Луков марш», посвящённый вступлению Болгарии в альянс с третьем рейхом, и её участию во Второй мировой войне на стороне нацистской Германии.



