США перебрасывают в Европу бомбардировщики B-52 Stratofortress, совершенно бессильные против российской системы ПВО

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13 февраля 2022, 16:11 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американские военные усиливают свое присутствие в Европе, мотивируют это якобы угрозой российского вторжения на Украину. Пентагон уже разместил на континенте дополнительные несколько тысяч военнослужащих, направил в Соединенное Королевство бомбардировщики B-52 Stratofortress, способные нести ядерное оружие. Об этом пишет портал «1945».

Ранее ВВС США начали перебазирование на восток Европы истребительные эскадрильи F-16 и F-15. В четверг бомбардировщики B-52 из 5-го бомбардировочного крыла базы ВВС Майнот, Северная Дакота, прибыли в Соединенное Королевство в рамках запланированной ротации самолётов данного класса. Стратегические бомбардировщики проведут учения по оперативной совместимости с другими военно-воздушными силами НАТО, оставаясь в состоянии готовности на случай, если потенциальный конфликт в Украине распространится на страны НАТО.

По этому поводу командующий ВВС США в Европе и Африке Джефф Харригян заявил: «В постоянно меняющейся глобальной среде безопасности очень важно, чтобы наши усилия с нашими союзниками и партнерами были объединены. Мы находимся в Европе, тренируемся и сотрудничаем вместе, потому что последовательная интеграция — это то, как мы укрепляем нашу коллективную авиацию».

С 2018 года Пентагон проводит ротацию бомбардировщиков по всей Европе, чтобы успокоить союзников и сдержать Россию. Идея состоит в том, что в случае конфликта между НАТО и Россией бомбардировщики B-52 будут готовы нанести удар. Истребители выполняют свои задачи в Европе. В дополнение к развертыванию B-52 Пентагон передислоцировал истребители из Великобритании и Германии в Польшу и Румынию.

Истребители F-15 Eagle из состава 48-го истребительного крыла Королевских ВВС Лейкенхит, Великобритания, переброшены в Польшу для взаимодействия с истребителями F-16 принимающей страны и Дании. Они будут выполнять миссии по патрулированию воздушного пространства на восточном рубеже НАТО.

Кроме того, истребители F-16 Fighting Falcon из 52-го истребительного авиаполка, размещённого на авиабазе Шпангдалем, в Германии, вылетели в Румынию для освоения ТВД и патрулирования воздушного пространства в Черном море.

«Самолет F-16 значительно укрепит потенциал сдерживания НАТО в юго-восточном регионе НАТО и обеспечит дополнительную оперативность для расширенной миссии по патрулированию воздушного пространства. Военно-воздушные силы союзников стоят плечом к плечу, чтобы обеспечить надежную коллективную оборону и обеспечить постоянную бдительность в воздушном пространстве НАТО», — заявил заместитель командующего ВВС НАТО генерал-лейтенант Паскаль Делерсе. Стоит возразить этому генералу, если не дай бог война, американские F-16, и F-15 станут великолепными мишенями для российских систем ПВО. Наши зенитчики будут расстреливать этих янки как в тире. Интересно было бы взглянуть на этот «фантомопад».

Харригян на этот счёт сказал: «Развертывание американских F-15 в Польше повышает потенциал коллективной обороны на восточном фланге НАТО и усиливает миссию воздушной полиции. Приверженность американских самолетов и летчиков демонстрирует солидарность Североатлантического союза, поскольку мы продолжаем работать вместе в единстве для выполнения нашей оборонительной миссии». этот американский генерал армянского происхождения проявляет особую агрессивность в отношении России, возможно это обусловлено какими- то личными обстоятельствами.

Пустышку о том, что Россия вот - вот вторгнется на Украину, а затем продолжит наступление на страны НАТО генералы типа Харригяна твердят, как буддистские монахи «главную мантру».

Кстати, боевые возможности В-52 не столь велики, как это рисуют на Западе. Да, он способен нести 31,5 т. вооружений, но это всё бомбы с незначительными планирующими возможностями. Такой самолёт можно эффективно использовать только завоевав полное господство в небе и подавив систему ПВО противника. В случае с Россией, эти американские монстры, прилетевшие в наш век из далёкого почти 70-летнего прошлого, можно смело окрестить большими летающими гробами.

Российская система ПВО не даст им ни малейшего шанса на вышивание и выполнение боевой задачи. Так что, если Пентагон бросит В-52 в бой, последствия будут не разочаровывающими. Тонны горящих обломков этих самолётов покроют пространства востока Европы.