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13 февраля 2022, 13:51

Фото: pixabay.com

С 14 февраля воздушное пространство Украины могут закрыть для самолетов из-за решения западных страховых компаний снять гарантии на полеты над страной, сообщает «Известия» со ссылкой на издание «Страна.ua».

В раде также подтвердили, что, вероятно, с 16:00 (совпадает с мск) 14 февраля будет закрыто воздушное пространство Украины.

13 февраля самолет компании SkyUP, выполнявший рейс из Фуншала в Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе из-за запрета компании-лизингодателя на заход лайнера в воздушное пространство Украины.

Согласно международному законодательству, авиакомпании обязаны страховать гражданскую ответственность, без которой поднимать самолеты в небо запрещено. Поэтому отзыв страховщиков может парализовать авиаперевозки на Украине.

В офис президента Зеленского не видят смысла в закрытии воздушного пространства Украины, заявил советник главы Офиса президента Украины.