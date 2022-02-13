Подлодку ВМС США обнаружили противолодочные самолеты и подлодка ТОФ

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13 февраля 2022, 12:01

Фото: Минобороны РФ

Координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников», сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

Атомная подводная лодка ВМС США типа Virginia была обнаружена в территориальных водах РФ в районе Курил противолодочными самолетами Ил-38 и одной из подлодок Тихоокеанского флота (ТОФ) в ходе плановых учений по поиску субмарины условного противника.

После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ.

На требования немедленно всплыть подлодка не реагировала. Российской стороной было принято решение о применении специальных средств, после чего подводная цель выпустила ловушку-имитатор и на максимальной скорости ушла в нейтральные воды.