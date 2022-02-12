Артиллеристы обстреляли вооруженные формирования условного противника на учениях «Союзная решимость»

Аргументы Недели → Армия 13+

12 февраля 2022, 17:37

Фото: Минобороны РФ

В ходе тактического эпизода учений расчеты реактивных систем залпового огня совершили марш в назначенные районы, сообщает ТАСС.

На полигоне Осиповичский в рамках совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость – 2022» действуя в составе сводных дивизионов, артиллеристы нанесли огневые удары по району, занятому условными незаконными вооруженными формированиями", - сказали в Министерстве Обороны РФ.

«Разведка целей, визуальное наблюдение и управление огнем РСЗО осуществлялись с использованием беспилотных летательных аппаратов», - уточнили в ведомстве.