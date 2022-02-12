ЧФ развернул свои силы для совершенствования обороны Крыма

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12 февраля 2022, 14:10

Фото: Минобороны РФ

Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море, а силы береговой обороны на сухопутные полигоны для отработки задач по обороне Крыма всей межвидовой группировкой. Мероприятие проводится руководством командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова. Об этом сообщает Отдел информационного обеспечения Черноморского региона (г. Севастополь).

Корабли, катера и суда обеспечения флота в составе корабельных тактических отрядов вышли из пунктов постоянного базирования в Севастополе и Новороссийске и совершили переход в операционные районы. Так же войска береговой обороны были подняты по тревоге и выдвинулись в пункты сосредоточения.

Командование ЧФ приступило к межвидовым учениям, в ходе которых будут отработаны многозадачные действия по обороне полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных угроз условного противника.

Пресс-служба ЧФ уточняет: «На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям. Для выполнения задач в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов: среди них – фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны».