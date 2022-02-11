Кива: Запахло войной, англосаксами поставлена четкая задача (Киеву): развязать войну и втянуть в нее Россию

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2022, 18:31 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кивав своём в своем Telegram-канале сообщил, что Владимир Зеленский специально провалил переговоры по урегулированию кризиса в Донбассе. В ближайшее время на линии противостоянии ожидаются военные провокации со стороны ВСУ. Об этом пишет новостное агентство «АННА-Ньюс».

Кива считает, что «англосаксы» поставили перед украинским политическим руководством совершено определённую задачу четкую задачу: инициировать боевые действия на Донбассе и втянуть в них Россию.

В частности, Кива написал: «Запахло войной… Зеленский, будучи на полном контроле Запада, сознательно провалил переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, и уже в ближайшее время могут начаться военные провокации.

Англосаксами поставлена четкая задача: развязать войну и втянуть в нее Россию, а Донбасс — удобная модель и плацдарм для реализации данного преступного плана… Лицедей утопит Украину в крови и, поверьте, Петро со своими «котлами» (под Иловайском и Дебальцево- ред.) — это просто ребенок в песочнице… Поскольку Украина находится под внешним американским управлением, не исключено, что там готовится серьезная военная провокация… Учитывая масштаб поставок вооружений, который идет на Украину в течение последних недель, допускаю, что может последовать некий сигнал к атаке».

Сложно не заметить, что руководство США с огромной точностью называет начало войны России и Украины. Создаётся впечатление, что её планирование тщательно проведено Пентагоном и американскими структурами стратегического планирования. Дело осталось за малым - заставить откровенно трусоватого Зеленского развязать невиданное в текущем веке по масштабам кровопролитие в Европе. Незалежную накачали оружием до ранее невиданного (в 21-м веке) уровня. Похоже на Западе не видят особой сложности заставить Украину, находящуюся под жёстким внешним управлением - начать наступление на Донбассе, а возможно и в крымском направлении.

Посещение иностранными делегациями позиций ВСУ очередной тому доказательство. Активизация процесса учений и переброска вооружений на линию фронта — это уже рутинные процессы, на которые даже не фокусируется внимание мировой общественности. Посылка британских «шавок» в Москву полаять и похамить накануне драчки, также в стиле Вашингтона. Ну что ж, ждём новостей.