Шойгу: Уровень двусторонних отношений между РФ и Британией близок к нулю

Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2022, 17:11

Фото: Соцсети

Такое заявление сделал глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу. Министр также высказал позицию, что нужно прекратить нагнетание ситуации в отношениях между Россией и НАТО, сообщает «tvzvezda.ru».

«Это наша первая встреча за последние годы. К сожалению, уровень нашего сотрудничества близок к нулю и вот-вот пересечет нулевой меридиан и уйдет в минус, чего очень не хотелось бы. Поэтому очень надеюсь на возможность обсудить с вами наиболее актуальные вопросы без какого-либо нагнетания и поднятия еще выше температуры в отношениях между Россией и странами блока НАТО, и особенно с Великобританией с учетом исторического опыта нашего сотрудничества и боевого сотрудничества», - сказал Шойгу на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

«К сожалению, мы по-прежнему видим в каждом выступлении, через строчку, угрозы санкциями. Не хотелось бы, чтобы наш сегодняшний разговор был продолжением такого рода интервью», - сообщил Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны РФ заявил, что Россия рассмотрела ответ США и НАТО по предложениям безопасности, и реакция Москвы на него будет уже в ближайшее время. Помимо этого, Шойгу выразил надежду, что в ходе встречи с британским коллегой удастся обсудить актуальные вопросы снижения напряженности в Европе.