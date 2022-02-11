Минометчики ЦВО уничтожили укрепленные позиции «противника» на учениях в Рощинском полигоне

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11 февраля 2022, 16:16

Фото: Минобороны РФ

Минометные подразделения Центрального военного округа уничтожили укрепленные позиции «позиции» на учении в Самарской области, сообщает МО РФ.

По замыслу учения расчеты беспилотников «Орлан-10» провели воздушную разведку и вскрыли позиции артиллерийских систем противника. Данные были переданы на командный пункт батарей.

Расчеты 120-миллиметровых минометных комплексов «Сани» с закрытых огневых позиций нанесли сосредоточенные залпы по целям. После артиллерийской подготовки, личный состав выдвинулся к противнику и уничтожил его, используя штатное вооружение.

При перемещении на поле боя водители УРАЛов преодолели препятствия: косогор, колейный мост, проход в минно-взрывном заграждении. Мероприятие проходило в рамках подготовки к конкурсу «Мастера артиллерийского огня».

В учении, которое прошло на Рощинском полигоне, приняли участие более 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.