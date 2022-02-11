Аргументы Недели → Армия 13+

11 февраля 2022, 14:38

Фото: pixabay.com

Госдепартамент США предупреждает, что разведывательная информация указывает на то, что Россия намерена провести тайную операцию по дезинформации в Украине, которая будет использоваться в качестве предлога для вторжения и ужесточает предупреждение о поездках в Украину, сообщает издание «Washington Times».

В США изменили уровень угрозы для американцев, путешествующих в Украину на «Уровень 4 — Не путешествовать». После чего призвали своих граждан покинуть страну, сославшись на потенциал российских военных действий против своего соседа, а также на сохраняющуюся угрозу COVID-19.

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил журналистам что, публикуя разведданные о потенциальной операции, что это будет похоже на уловку, которую русские применили до захвата Украинского Крымского полуострова в 2014 году, вторжению предшествовали ложные сообщения о том, что русские в Крыму подвергаются нападению.