Мишустин: В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

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10 февраля 2022, 16:14

Фото: Соцсети

Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2022 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

«Мы начнем с вопроса, решения которого ожидают все военные пенсионеры. По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.

Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди своевременно получали повышенные пенсии.