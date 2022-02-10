Мишустин: В России будут повышены пенсии военным пенсионерам

Правительство подготовило законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам с 1 января 2022 года, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».
«Мы начнем с вопроса, решения которого ожидают все военные пенсионеры. По поручению президента подготовлен законопроект об индексации им пенсий на 8,6%. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии и пожарные», - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди своевременно получали повышенные пенсии.