США заявили о планах размещения боевых групп НАТО в районе Чёрного моря

Аргументы Недели → Армия 13+

10 февраля 2022, 15:33

Фото: Соцсети

НАТО не намерена соблюдать гарантий безопасности, предложенных Россией, это следует из заявления генсека альянса Йенса Столтенберга, сделанного сегодня, 10 февраля по итогам встречи с британским премьером Борисом Джонсоном, сообщает «Военное обозрение».

Столтенберг заявил, что НАТО рассматривает вариант размещения боевых групп альянса в районе Черного моря, точнее на территории Румынии. Также в планах укрепить юго-восточный фланг НАТО, разместив там боевые группы, состоящие из многонациональных батальонов союза.

(...) «Сейчас у нас есть боевые группы в странах Балтии и Польше. Мы изучаем возможность размещения аналогичных групп в районе Черного моря в Румынии».

Также Столтенберг не забыл упомянуть Украину, заявив, что НАТО будет продолжать поддержку этой многострадальной страны и оказывать всестороннюю военную помощь Киеву.

«Армия Украины сегодня подготовлена гораздо лучше, чем в 2014 году, благодаря поддержке альянса. Они лучше экипированы, лучше подготовлены, лучше управляются».

Стоит отметить, что Румыния превращается в плацдарм НАТО на Черном море.