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10 февраля 2022, 11:52

Фото: pixabay.com

В ОДКБ заявили о сохранении угрозы эскалации на юго-востоке Украины на фоне поставок вооружения Киеву со стороны западных партнеров, сообщает ТАСС.

Сейчас на Украине размещаются иностранные военнослужащие, представители американских и европейских частных военных компаний, активно задействуются объекты инфраструктуры.

Начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров отметил, что «характерным показателем» воздействия Запада является приведение ВСУ к стандартам НАТО.

С января 2022 года США поставили на Украину около 650 тонн боеприпасов и военного имущества различного назначения.

Увеличение численности армии и военных расходов на 30% говорит о том, что Киев не намерен решать конфликт на юго-востоке Украины мирным путем.

Также активно ведется информационная война против России и попытки провокаций, что не сулит добрососедских отношений в ближайшем будущем.