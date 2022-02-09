Минобороны России предупредило о планировании новых терактов в Сирии

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9 февраля 2022, 15:55

Фото: Минобороны РФ

Заместитель директора Российского координационного центра на базе Хмеймим контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что поступившая в центр информация свидетельствует о том, что лидеры террористических организаций планируют проведение терактов против государственных служащих и инфраструктурных объектов в Сирии, сообщает информационное агентство «Sana».

Он также подчеркнул, что деятельность оккупационных сил США в Сирии продолжает оказывать негативное влияние на ситуацию в стране, поскольку обстановка с безопасностью остается критической в районах дислокации поддерживаемых ими вооруженных группировок.

«Только за последние трое суток в регионе совершено 10 террористических актов и диверсий, в результате которых погибли 18 и ранены 25 человек», — сказал Журавлев.

Военная прокуратура САР подчеркнула, что американское присутствие в стране не имеет юридического обоснования и другого названия, кроме оккупации. США нарушает четвертый пункт второй статьи Устава ООН и, следовательно, Устав всемирной организации.