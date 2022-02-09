Экипажи истребителей Су-35 и МиГ-31 отработали приемы воздушного боя в Тверской области

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9 февраля 2022, 15:29

Фото: Минобороны РФ

В Тверской области летчики истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) выполнили тренировочные полеты с ведением учебных воздушных боев, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Экипажи истребителей Су-35 и Миг-31, выполняя взлеты с аэродрома базирования, отработали приемы воздушного боя, перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уход от атаки истребителей противника.

Всего в летном тактическом учении было задействовано более 200 военнослужащих и до 10 единиц военной техники.