Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией Музея военной формы в Москве

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9 февраля 2022, 14:52

Фото: Минобороны РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с экспозицией Музея военной формы Российского военно-исторического общества. На выставке были представлены экспонаты, рассказывающие о военной форме и амуниции, начиная с 16 века и до наших дней, сообщает ДИМК.

Основу экспозиции музея составляют экспонаты, переданные из подмосковного филиала Центрального музея ВС РФ. Всего РВИО было передано для более 280 предметов формы одежды и снаряжения российской армии.

Постоянно действующая экспозиция музея посвящена истории развития обмундирования и снаряжения России с момента создания регулярной армии Петром I и до настоящего времени. Также на выставке представлены архивные материалы и реконструкции военной формы, выполненные на основе подлинных образцов.