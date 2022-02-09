В Госдуме обсудят присвоение статуса участника боевых действий за выполнение миссий ОДКБ

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9 февраля 2022, 13:16

Фото: © Federation Council of Russia, Globallookpress.com

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов отметил, что в начале января силы организации были использованы впервые, сообщает ТАСС.



Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что «Являются ли участники таких событий, как ввод войск ОДКБ в ту или иную горячую точку, участниками боевых действий? Для этого надо менять национальное законодательство».

Коллективные миротворческие силы ОДКБ были впервые направлены в Казахстан на ограниченный период времени для стабилизации и нормализации обстановки и предотвращению политического и военного переворота.

В начале января начались массовые беспорядки в Казахстане, сопровождавшиеся нападениями на представителей власти. Миссия ОДКБ продлилась до 19 января.