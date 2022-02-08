На Украине создаётся очередная группировка для противодействия России

Аргументы Недели → Армия 13+

8 февраля 2022, 17:37

Фото: pixabay.com

Из Винницкой области Украины поступила информация о создании очередных подразделений, задачи которых представлены в качестве «защиты от российской агрессии». Самоназвание организации – «Достоинство нации», причём сама организация отдаёт откровенно экстремистским толком, начиная с используемой символики, об этом сообщает «Военное обозрение».

Создатели этой структуры называют её «закрытой партизанской сетью», в которой на данный момент состоит свыше 1000 человек из 13-ти украинских регионов.

Возглавляет новую структуру депутат Винницкого горсовета Вадим Кудияров, представляющий партию «Батькивщина». В присяге организации упор сделан на противостояние с Россией.