На Украине создаётся очередная группировка для противодействия России

Из Винницкой области Украины поступила информация о создании очередных подразделений, задачи которых представлены в качестве «защиты от российской агрессии». Самоназвание организации – «Достоинство нации», причём сама организация отдаёт откровенно экстремистским толком, начиная с используемой символики, об этом сообщает «Военное обозрение».
Создатели этой структуры называют её «закрытой партизанской сетью», в которой на данный момент состоит свыше 1000 человек из 13-ти украинских регионов.
Возглавляет новую структуру депутат Винницкого горсовета Вадим Кудияров, представляющий партию «Батькивщина». В присяге организации упор сделан на противостояние с Россией.