Совместные учения «Союзная решимость-2022» — ответ России и Белоруссии на угрозы НАТО

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8 февраля 2022, 13:57 Юрий Кнутов

Фото: Соцсети

10 февраля 2022 г. начинается второй этап учений сил реагирования Союзного государства. Он проводится на территории Республики Беларусь и получил название «Союзная решимость-2022». Маневры пройдут на пяти полигонах - «Брестский», «Гожский», «Домановский», «Обуз-Лесновский» и «Осиповичский». Полигон «Брестский» находится в 4 км от польской границы и менее чем в 40 км от украинской. Он задействован в связи с нагнетанием странами НАТО военной обстановки у западного и южного участков госграницы Республики Беларусь. Важно сразу сказать, что учения «Союзная решимость – 2022» не направлены против какой-либо третьей стороны, а носят сугубо оборонительный характер. В то же время в складывающейся военно-политической обстановке учения «Союзная решимость – 2022» - это ответ на попытки Запада запугать Белоруссию и Россию. Всего в этом году запланировано 20 совместных учений двух армий Союзного государства.

Во время подготовительного этапа к учениям на российской территории была проведена внезапная проверка сил и средств Восточного военного округа. Главная задача, которая отрабатывалась после подъема войск по тревоге - своевременный и полный выход частей в места сосредоточения и последующее их перемещение в незнакомый район для дальнейших действий в соответствии с решением командования. Ряд полков и батальонов, поднятых по тревоге, сразу же убыли к местам погрузки для переброски в Республику Беларусь. По информации заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А.В. Фомина «Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению. Совместно с белорусской стороной достигнуто понимание того, что для общей защиты необходимо будет привлечь весь потенциал военной организации государства».

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПВО

Кроме проверки сухопутных войск в ходе совместных учений оценивается способность Единой региональной системы ПВО Белоруссии и России решать боевые задачи в сложной воздушной обстановке, а также готовность дежурных сил действовать по предназначению. Одними из первых в Белоруссию прибыли 12 многоцелевых истребителей Су-35С. Они самостоятельно долетели до места учений, совершив две посадки для дозаправки и пролетев почти 8 тыс. километров.

Из Приморского края в Брестскую область совершили перелет штурмовики Су-25СМ. Российским летчикам пришлось преодолеть более 7 тыс. километров, сделав несколько технических посадок.

Для временного базирования российских самолетов выделены аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.

В ходе подготовительного этапа учений два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование над территорией Белоруссии. Через несколько дней совместное патрулирование совершили многоцелевые истребители Су-30СМ, пилотируемые российскими и белорусскими летчиками.

Кроме авиации ВКС в сторону западной границы Союзного государства из Хабаровского края были передислоцированы части ЗРВ ПВО - два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 и дивизион ЗРПК «Панцирь-С». После разгрузки личный состав на штатной технике совершил марш на полигон в Брестской области, оборудовал стартовые позиции и провел их маскировку. Затем дивизионы приступили к несению боевого дежурства в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и России. Напомню, что ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех типов летательных аппаратов противника, включая летающие командные пункты, самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также другие воздушные цели.

На подготовительном этапе учений дивизион ЗРПК «Панцирь-С» обеспечивал защиту зенитных ракетных комплексов большой дальности на марше. После развертывания он прикрыл ЗРК С-400 от ударов беспилотников и управляемых ракет «воздух-воздух» вероятного противника.

Первоочередная переброска истребительной авиации и систем ПВО вполне объяснима. Истребители и ЗРК должны не допустить авиаудары в районах выгрузки и развертывания войск, а также защитить важные объекты на территории Белоруссии.

Кроме авиации ВКС и трех дивизионов ПВО в учениях с российской стороны задействованы подразделения танковой бригады, бригады спецназа, мотострелковой бригады из Забайкалья, морской пехоты Тихоокеанского флота, артиллеристы, а также десантники Ивановской дивизии ВДВ. Переброска войск на расстояние до 10 тыс. километров осуществлялась железнодорожным транспортом и по оценке Министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу прошла на отлично.

С белорусской стороны в учениях принимает участие большая часть вооруженных сил страны, включая мотострелковые подразделения, артиллерийские расчеты, экипажи танков и боевых машин пехоты, расчеты противотанковых управляемых ракетных комплексов, подразделения десантно-штурмовой бригады, экипажи самолетов Як-130 и Су-25, а также вертолетов Ми-24 и Ми-8МТВ5.

ТРИ СВОДНЫЕ ТГ

По мере прибытия в места временной дислокации российские войска разместили в автономных полевых лагерях. После планового развертывания были сформированы три сводные тактические группы, которые сразу же приступили к выполнению задач первого этапа учений. Он включает в себя организацию охраны и обороны важных государственных и военных объектов Республики Беларусь, а также сухопутной и воздушной границы.

Ведущее место в ходе учений отводится пресечению проникновения на территорию Союзного государства вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов. Особое внимание уделяется поиску, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп, а также незаконных вооруженных формирований, просочившихся на территорию республики.

На подготовительном этапе была развернута видео-конференц-связь, которая позволила организовать управление войсками в режиме реального времени. Так же было проведено слаживание российских и белорусских войск. Для этого совместно были отработаны ряд учебно-боевых задач. В частности, на полигоне «Брестский» по целеуказанию авиационного наводчика учебно-боевыми самолетами Як-130 и штурмовиками Су-25 был нанесен удар НУРСами по боевой технике и живой силе условного противника. Экипажи ударных вертолетов Ми-24 отработали авиационную поддержку своих войск.

Примечательно, что авиаудары по целям наносились группой вертолетов без входа в зону действия ПВО. Транспортные вертолеты Ми-8МТВ5 осуществили высадку тактического десанта. Причем его десантирование проводилось как с парашютами, так и без них с зависанием вертолетов у земли.

ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Основная фаза учений «Союзная решимость-2022» начнётся 10 февраля и продлится по 20 февраля. Согласно информации Минобороны России за десять дней российско-белорусские войска отработают задачи по защите интересов Союзного государства, включая противодействие терроризму, отражение внешней агрессии и проведение оборонительной операции на западном и южном направлениях.

Цель учений «Союзная решимость-2022» – научить органы управления и войска решать боевые задачи по локализации кризисных ситуаций не только в зонах своей ответственности, но и на любых угрожаемых направлениях. Со своей стороны президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко высказался о целях маневров: «Не думайте, что мы нагнетаем обстановку, но если случится, мы должны быть готовы ко всему». Лукашенко также отметил, что освоение современной российской военной техники белорусскими военными – одна из главных задач совместных учений.

По словам заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника А.В. Фомина «Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства».

По информации Западных СМИ в учениях задействовано около 5 тыс. российских военнослужащих. Это намного меньше, чем требует Венский документ 2011 г. о мерах укрепления доверия и безопасности. Чтобы избежать кривотолков в странах НАТО и на Украине Минобороны России проявило добрую волю и раскрыло основные цели и задачи предстоящих учений. 18 января 2022 г. в Москве состоялся брифинг, на котором заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник А.В. Фомин довел до военных атташе зарубежных стран информацию, касающуюся учений «Союзная решимость-2022».

Свой брифинг для военных атташе провело и Минобороны Республики Беларусь. В Минске особо подчеркнули, что учения проводятся из-за обострившейся международной обстановки в связи с попыткой неудачного госпереворота в Казахстане, а также значительным увеличением военной группировки НАТО на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Украиной. И российская и белорусская сторона неоднократно отмечали резкий рост числа маневров альянса, а также разведывательных полетов и прямых военных провокаций.

Так, 24 января этого года в районе полигона «Брестский» средствами РЭБ был посажен украинский разведывательный дрон Spectator-М1 (производится на ОАО «Меридиан» им. С.П. Королёва, г. Киев), который должен был собрать шпионскую информацию для ВСУ о подготовке российско-белорусских сил к предстоящим маневрам.

ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ

Обострение ситуации на западной границе Союзного государства произошло в первую очередь из-за нежелания стран НАТО предоставить России гарантии международной безопасности. Это касается отказа от не расширения альянса на Восток, не размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и нежелания возвращать военный потенциал и инфраструктуру блока в места, в которых они находились до 1997 г. В Кремле особо отмечают, что Запад готов продолжать диалог с Москвой, но только на своих условиях. Причем в центр всех отношений с Россией ставится ситуация вокруг Украины.

В знак поддержки агрессивных устремлений Киевских властей США уже предприняли демонстрационную акцию, направив со своей территории в Европу 2 тыс. десантников. 300 из них уже разместили в Германии, еще 1700 - в Польше. Кроме того, одну тысячу солдат и офицеров с бронетехникой перебросили с базы в ФРГ на территорию Румынии.

Учитывая накачку Украины американским и британским оружием, поставки современных ПЗРК и ПТРК из стран Прибалтики, а также РЛС контрбатарейной борьбы из Дании и боеприпасов из Польши возникает большая вероятность нападения ВСУ на Донбасс. В связи с этим президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 6 февраля 2022 г. заявил, что если украинские власти начнут войну против Донбасса, то белорусская армии будет действовать «точно так, как российская». Оценивая боеспособность союзнических войск, Лукашенко особо подчеркнул: «ОДКБ что показало? Пока они там развернутся и пришлют сюда какие-то войска, мы уже будем стоять у Ла-Манша».

Несмотря на довольно эмоциональные заявления президента Белоруссии А.Г. Лукашенко основная цель учений «Союзная решимость-2022» состоит в демонстрации Западу оборонительных возможностей российско-белорусских объединенных сил. При этом главное внимание обращается на способность России и Белоруссии отстоять свою безопасность, независимость и право на самостоятельный путь развития.