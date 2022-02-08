Отряд десантных кораблей ВМФ России вошел в пролив Дарданеллы

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8 февраля 2022, 13:28

Фото: «tvzvezda.ru».

Отряд больших десантных кораблей (БДК) ВМФ России, следующий из Средиземного в Черное море для участия в учениях, начал прохождение проливов Босфор и Дарданеллы, сообщили в Минобороны.

В данный момент корабли «Королев», «Минск» и «Калининград» находятся в проливе Дарданеллы.

Кроме этого, десантные корабли «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец» и «Оленегорский горняк» пройдут в Черное море в течение следующих суток.

Серия учений во всех зонах ответственности флотов проходит в январе-феврале в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил России на 2022 год. Общее руководство осуществляет главком ВМФ РФ Николай Евменов.

Основная направленность учений - отработка действий ВМФ и ВКС по защите национальных интересов России в Мировом океане, а также противодействие военным угрозам с моря, сообщает «tvzvezda.ru».

Учения охватывают акватории морей, прилегающих к территории России, а также оперативно важные районы Мирового океана. Всего к ним привлекается более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 000 единиц военной техники и 10 000 военнослужащих.