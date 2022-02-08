В Краснодарском крае летчики отработали элементы сложного пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3

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8 февраля 2022, 13:04

Фото: Минобороны РФ

Летчики ЮВО отработали сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3 в Краснодарском крае, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Летчики совершали полёты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч» на различных высотах от 150 до 3000 м, а также на скоростях от 300 до 800 км/ч. Полеты выполнялись одиночно и парами с отработкой сложных элементов пилотажа вертикальных, горизонтальных и косых «бочки», боевые развороты и петлю «Нестерова».

В этом году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.