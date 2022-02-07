Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами

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7 февраля 2022, 15:55

В понедельник посол США в Японии Рам Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов, которую в Токио называют «северными территориями».

Дипломат указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Для чего США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия? Об этом сообщает «vz.ru».

Америка сознательно вредит отношениям между России и Японией.

«В этот день 7 февраля, когда в Японии отмечают День северных территорий, я хочу быть предельно ясным – Соединенные Штаты поддерживают Японию в вопросе северных территорий».

Напомним, что по итогам Второй мировой войны между Россией и Японией не было заключено мирного соглашения. В связи с этим с середины 1950-х годов стороны ведут переговоры с целью его выработки. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.