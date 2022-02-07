В Ленинградской области прошли учения расчетов С-400 «Триумф»

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7 февраля 2022, 13:43

Фото: Минобороны РФ, tvzvezda.ru

Комплексы успешно обеспечивают надежную эшелонированную оборону неба на северо-западе России. В Ленинградской области привели в боевую готовность комплексы С-400 «Триумф». В рамках тактических учений им надо было добраться до заданной точки и там развернуться, чтобы совершить электронные пуски. Но по пути на колонну напали условные диверсанты, сообщает «tvzvezda.ru».

Для «Триумфов» сугробы — это не препятствие, поэтому они не зря считаются лучшими зенитно-ракетными комплексами в мире. Они способны обнаружить и уничтожить любую воздушную цель от беспилотника до баллистической ракеты, летящей со скоростью до пяти километров в секунду.

«С-400» может обстреливать одновременно до 12 целей, а система «свой-чужой» находит на радаре противника.