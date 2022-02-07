Минобороны потребовало 2,7 миллиона рублей по делу о краже из самолета «Судного дня»

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2022, 13:02

Фото: Соцсети

Таганрогский городской суд Ростовской области рассмотрит иск Минобороны РФ на сумму более 2,7 миллиона рублей к обвиняемому в краже аппаратуры из летающего командного пункта на базе Ил-86, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, в декабре 2020 года житель Таганрога Жора Хачунц вскрыл грузовой люк и украл аппаратуру из самолета, находившегося на аэродроме ТАНТК имени Бериева на ремонте. Ранее сообщалось, что ущерб оценивался более чем в 2,5 миллиона рублей. Уголовное дело о краже в конце прошлого года дело было передано в суд.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) - командный пункт предназначен для управления войсками в условиях ядерной войны, поэтому такие воздушные суда на Западе получили название самолета «Судного дня».

Как Хачунц проник на территорию предприятия, не сообщается.