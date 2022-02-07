После фейка «Блумберга» о начале войны между Россией и Украиной, в США тут же озвучили точное число потерь, которые она принесёт

Аргументы Недели → Армия 13+

7 февраля 2022, 12:29 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Госдеп США заврался, похоже его несёт и остановиться в своей лжи он уже не может. Ему «удачно подыграло» издание «Блумберг». Посетив Белоруссию, Министр обороны РФ Шойгу заявил: «В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоятся совместные учения «Союзная решимость - 2022». В ходе учений будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму… «Союзная решимость-2022» состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии». Несколько ранее стало известно о начале серии маневров Военно-морского флота РФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. моряков, морпехов и лётчиков. Манёвры охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей.



Находясь в Белоруссии, Шойгу заявил: «Мы сегодня проведём большую инспекцию того, что на этом этапе подготовки к учениям сделано, что предстоит сделать. Но вы совершенно справедливо отметили, что первый этап, который заключался в переброске почти на 10 тысяч километров больших группировок войск с техникой, он идёт к завершению. И, конечно, белорусское министерство обороны, Верховный главнокомандующий, давший все команды на разворачивание большой сети для приёма такой группировки, провели беспрецедентную работу… То есть, просто блестяще всё организовано. Есть ещё возможность по дополнительному приёму техники».



При этом он отметил, что всё организовано таким образом, что сегодня есть возможность развернуть не только основные, но и резервные силы и средства.



Шойгу поделился планами на ближайшее будущее: «То, что касается наших учений: у нас впереди по этому году более 20 мероприятий. И если на этих учениях («Союзная решимость-2022» - ред.) мы с Востока перебрасывали войска сюда, к западным границам Содружества, то учения «Восток-2022», они будут на востоке. И по вашему решению министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях - большая группировка. Теперь им предстоит на 10 тысяч километров перебраться туда. В стратегических манёврах «Восток-2022» будет задействована группировка Вооружённых сил Белоруссии».



На встрече с Лукашенко, Шойгу заявил: «В России высоко оценивают Вашу решимость противостоять деструктивной линии Запада и готовность к формированию единого оборонного пространства в границах Союзного государства. В этом можете всегда рассчитывать на нашу твёрдую поддержку». ДИМК МО РФ информировал о переброске эскадрилий Су-25СМ Восточного военного округа на аэродромы Республики Беларусь. Несколько ранее стало известно о прибытии сюда же и развертывании двух дивизионов ЗРК С-400, одного дивизиона ЗРПК «Панцирь» и 12 перехватчиков Су-35 для обеспечения ПВО Белоруссии в ходе совместных манёвров, которые пройдут с 10 по 20 февраля.



На прошедшей неделе Госдеп США превзошёл сам себя в фабриковании ложной информации, направленной на демонизацию России в глазах мировой общественности. Ранее, Нуланд, опять же подпевая своему шефу, описала последовательность действий для организации провокации, с которой начнётся война в Восточной Европе. Она это делала с таким вдохновением и знанием дела, как будто всю жизнь только и занимается тем, что организует военные провокации. На этот раз она предписала России организовать фиктивную атаку своих границ и обвинить Украину в агрессии. Сценарий заимствован у нацистов они его провернули на польской границе в 1939 году. Стоит отметить, что Нуланд является достойной ученицей Геббельса, который в свое время говорил: «Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в неё поверят».



Под занавес недели роль главной скрипки сыграл «Блумберг» умудрившийся объявить о начале войны между Россией и Украиной. Не успело издание извиниться за этот фейк, как его тут же поддержали вашингтонские политики, объявившие о том, что они уже знают уровень потерь в данной войне: Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских. Такое впечатление складывается, что американцы намерены обеспечить этот уровень потерь собственноручно.



При столь точной информации немудрено, что американцы и британцы в срочном порядке перебрасывают войска в Польшу, Прибалтику и Румынию. Называемые ими числа уже не впечатляют. Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил СМИ о том, что США направили 1700 американских военнослужащих в Польшу, еще 300 в Германию. Кроме того, 1000 военнослужащих, дислоцированных в Германии, в ближайшие дни должны быть переведены в Румынию в добавок к 900 военным, уже находящимся там. В общей сложности в этих передвижениях примут участие 3000 солдат. Представитель Пентагона добавил, что 2000 солдат из состава 82-й воздушно-десантной дивизии отправятся в Германию и Польшу с американской базы в Форт-Брэгг, штат Северная Каролина.



Хотелось бы ещё раз оценить работу американского Госдепа. Заметьте, такой «тонкий» приём, как пробирка Пауэлла уже никого не вдохновляет. Даже чудовищные по своей глупости «псакиенги» общественность перестала замечать. Сейчас в ход идёт откровенная ложь, не требующая объяснений и источников. Госдепу больше нечего стесняться, любую сфабрикованную им дезинформацию немедленно подхватывают союзники, свои и европейские политики, а также западные СМИ.



