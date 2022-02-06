В США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину

Аргументы Недели → Армия 13+

6 февраля 2022, 14:15

Фото: pixabay.com

По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщает «Рамблер» со ссылкой на информационные агентства.

Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.

Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.

Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России, не предоставляя никаких доказательств, просто безапелляционно заявляя о подготовке вторжения России на Украину.

Кремль, МИД РФ и Минобороны неоднократно заявляли, что сообщения об "агрессии РФ" являются предлогом для размещения военной техники НАТО возле границ России.