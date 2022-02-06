Антонов: США ответили отказом на предложения РФ о нормализации работы дипмиссий

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6 февраля 2022, 12:48

Фото: pixabay.com

Отвечая на вопрос о том, идет ли речь о де-факто разрыве дипломатических отношений между РФ и США, посол отметил, что «этот вопрос в компетенции нашего президента», а дипмиссии будут работать «здесь до последнего дипломата», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К сожалению, на этих консультациях мы получили негативный ответ», - добавил он.

Российско-американские консультации по взаимным раздражителям состоялись в Вене, где США дали отрицательные ответы на российские предложения о нормализации работы дипмиссий, сообщает INTERFAX.RU.

Напряжение в отношениях между Россией и США нарастает и явно нагнетается искусственно. В информационную войну против России подключены все страны участники НАТО и союзники США.

Ранее, 1 февраля, в посольстве США в Москве заявили, что не считают предписание Госдепартамента, согласно которому несколько десятков российских дипломатов должны покинуть Вашингтон в январе и июне этого года, высылкой дипломатов.