Израиль запретил прибалтам передавать своё оружие Украине

Аргументы Недели → Армия 13+

5 февраля 2022, 17:53

Фото: Соцсети

Израильское правительство заранее уведомило Латвию, Литву и Эстонию, что эти страны получат отказ в ответ на запрос о передаче Украине приобретённого в Израиле вооружения. Об этом сообщает портал EADaily, ссылаясь на американский новостной хаб Breaking Defense.

Судя по всему, Украина рассчитывала получить израильские противотанковые ракетные комплексы «Спайк», которые неплохо себя зарекомендовали в применении на Ближневосточном ТВД. Отмечается, что Латвия закупила у Еврейского государства системы этой линейки: LR, LR2, ER и SR. Её соседи также пополнили свои арсеналы израильским высокоточным оружием.

Однако Киев ждало разочарование. Ещё в декабре израильтяне предупредили своих прибалтийских клиентов, что запретят передачу вооружений, созданных в Израиле - на Украину. И, похоже, это решение Иерусалима остаётся неизменным.

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