Двойка российских Ту-22М3 совершила облёт Белорусской границы

Аргументы Недели → Армия 13+

5 февраля 2022, 17:33

Фото: Соцсети

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии и вернулись в Россию. Об этом сообщило новостное агентство «Ин6терфакс», ссылаясь на Минобороны РФ.

ДИМК МО РФ сообщает: «В ходе полета самолетов дальней авиации было отработано решение совместных задач с авиацией и войсками противовоздушной обороны вооруженных сил республики Беларусь… Продолжительность полета составила около 4 часов. Все поставленные задачи выполнены полностью… Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ».

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин указывал, что до 9 февраля ВС РФ и РБ проводят внезапные проверки, а также формируют группировки войск, которые примут участие в манёврах «Союзная решимость - 2022» с 10 по 20 февраля.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости