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Итальянское СМИ обвинило главкома ВСУ в убийстве итальянского репортёра

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Итальянское СМИ обвинило главкома ВСУ в убийстве итальянского репортёра
Фото: Соцсети

Телеканал RaiNews24 провёл расследования гибели итальянского репортёра Андреа Роккелли и его переводчика, российского правозащитника Андрея Миронова 24 мая 2014 года. Об этом подготовлен подробный видеоматериал. В частности, сообщается, что Михаил Забродский лично дал команду открыть огонь из миномётов под которым погибли, вышеуказанные лица. Об этом пишет «АННА-Ньюс».

Издание сообщает: «На указанный период Забродский командовал 95-й отдельной аэромобильной бригадой ВСУ, которая также была среди оккупантов Донбасса. Известно, что летом 2014 года ему было присвоено звание «героя Украины». Сейчас военный преступник заседает в Раде. Полученная информация приводится в документальной ленте итальянских журналистов «Дисциплина молчания». Первую часть фильма-расследования уже продемонстрировали на ТВ».

Свидетель, видевший, как Забродский отдавал команду миномётчикам на открытие сосредоточенного огня заявил, что в момент обстрела находился на горе Карачун «как раз напротив того места, где были убиты Роккелли и Миронов». Причём свидетель утверждает, что огонь вёлся из автоматического миномёта «Василёк».

Забродский подтвердил, что в 2014 году командовал 95-й отдельной аэромобильной бригадой ВСУ, но причастность к миномётному обстрелу категорически отрицает.

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