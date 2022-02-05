Россия перебросила штурмовую авиацию на запад Белоруссии

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5 февраля 2022, 15:31

Фото: Соцсети

Штурмовики Су-25СМ российских ВКС были переброшены в Брестскую область Белоруссии, для участия в совместных сухопутных манёврах. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны РФ в субботу.

ДИМК МО РФ информирует: «Экипажи самолетов Су-25СМ Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь… По прибытии на аэродром временного базирования российские экипажи изучат маршруты предстоящих полетов, отработают взаимодействие с группой руководства полетами и приступят к выполнению задач по предназначению».

Штурмовик Су-25 «Грач» предназначен для огневой поддержки с воздуха сухопутных сил непосредственно в ходе общевойскового боя. Это один из лучших самолётов данного класса в мире. Самая совершенная модификация штурмовика - Су-25СМ3.