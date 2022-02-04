Новый белый лебедь в этом году ляжет на боевой курс

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4 февраля 2022, 18:44

Фото: Соцсети

Первый построенный «с нуля» глубоко модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М передадут Минобороны РФ до конца первого полугодия. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на слова главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

В частности, Мантуров заявил прессе: «Изначально предполагалась поставка в конце 2023 года, а мы уже до конца второго квартала передадим машину министерству обороны для последующих государственных испытаний и постановки на вооружение… ПАК ДА (так же - ред.) должен в ближайшие годы также завершить подготовку для первого полета и после этого пройти все этапы испытаний и запуск в серийное производство… В модернизацию самого завода вложено более 20 млрд руб. бюджетных средств».

Мантуров подчеркнул, что серийное производство обновленного Ту-160М «Белый лебедь» и ПАК ДА будет вестись параллельно.

Модернизированный Ту-160м получил новую авионику, двигатели и вооружение. Это т самолёт не является невидимкой, но в том никакой надобности нет. Он оснащается новым дальнобойным ракетным вооружением и самолёту нет никакой необходимости даже приближаться к зоне ПВО противника.