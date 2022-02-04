Brighteon.TV: Адвокат Томас Ренц обвиняет военных США в сокрытии информации по COVID и призывает к немедленному расследованию

Аргументы Недели → Армия 13+

4 февраля 2022, 17:44

Фото: brighteon.com

Томас Ренц обвинил военных в огромном сокрытии, поскольку он представил изобличающие данные, показывающие огромные всплески заболеваний в течение года после развёртывания вакцинации от коронавируса уханьского COVID-19, пишет «Сancer.news».

Ренц сказал ведущему пастору Дэвиду Скарлетту во время выпуска «Его славы» от 28 января на Brighteon.TV, что он получил данные от Министерства обороны, которые показывают, что заболеваемость раком выросла на 300 процентов в прошлом году по сравнению с 2020 годом.

«Когда я говорю вам, что заболеваемость раком выросла на 300 процентов за один год, вам не нужно быть гением, чтобы понять, что там что-то не так. Мне не нужно иметь докторскую степень, чтобы знать, что должна быть корреляция с вакцинами, потому что больше ничего не изменилось. Вам не нужен научный анализ, чтобы сказать: «Эй, что-то не так». Это то, что может увидеть любой непрофессионал на планете», — сказал Ренц.

«Данные поступают прямо с оборонных, военных, медицинских серверов. У них есть медицинские записи в Министерстве обороны, и они широко признаны как самые полные медицинские записи. Они очень хороши для анализа».

Ренц призвал выборных должностных лиц немедленно провести расследования и не игнорировать, и не замалчивать этот вопрос.

«Они знали это давно. Это коррупция на самом высоком уровне. Это абсолютная коррупция», считает Ренц.

Ренц также упомянул, что неврологические заболевания в армии, которые в среднем составляют 82 322,6 в течение пяти лет, превратились в 863 000 неврологических проблем за один год. Это напрямую связано с ковид-вакцинами. Получается, что неврология выросла на 1000 % в течении года.



Адвокат также посетовал, что сохранение жизни больше не важно в Америке, сославшись на количество смертей в домах престарелых, особенно после того, как были сделаны бустерные прививки. Ренц сказал, что массовое вымирание в домах престарелых также является одним из крупнейших сокрытий в стране прямо сейчас, как и в армии.