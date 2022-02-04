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Шесть российских БДК прибыли в Сирию

4 февраля 2022, 16:30

Фото: Соцсети Отряд больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов зашёл в сирийский порт Тартус. Об этом сообщает новостное агентство «Интерфакс», ссылаясь на Минобороны России. ДИМК МО РФ информирует: «Отряд десантных кораблей Северного и Балтийского флотов в составе шести больших десантных кораблей «Петр Моргунов», «Георгий Победоносец», «Оленегорский горняк», «Королёв», «Минск» и «Калининград» завершил переход вокруг Европы и прибыл в восточную часть Средиземного моря в рамках учений ВМФ России, проводимого под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова… В настоящее время корабли находятся на рейде сирийского порта Тартус, где приступили к пополнению запасов горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия до требуемых норм на пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море».

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