Штаты предприняли мощную информационную диверсию против республик Донбасса, возможно - дело идёт к войне

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4 февраля 2022, 13:22 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Американский видеохостинг YouTube заблокировал официальные каналы Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщает новостное агентство «АННА-Ньюс», ссылаясь на портал «Донбасс Сегодня».



Администрация YouTube закрыла информационные площадки министерств ЛНР, Официальный канал Мининфо ДНР, канал ГТРК ЛНР и Народной милиции ЛНР и ДНР. Одновременно были блокированы украинские каналы: Телеканал ZIK, UkrLive, NEWSONE 112, «Украина Перший Незалежний», известные своим критическим отношением к действующему на Украине режиму.



YouTube был основной информационной платформой, где было возможно правдиво освещать происходящее в ЛНР и ДНР для мирового сообщества. Данная акция может указывать на подготовку Киева и Запада к действиям ВСУ на Донбассе или провокаций украинских силовиков на Российской границе. Прискорбно, но, дело похоже идёт к войне. В подтверждение этого вывода и тот факт, что Западные СМИ во всю обсуждают сценарий начала войны, согласно которого «русские» атакуют русских на границе, это будет записано на видео и представлено, как доказательство агрессии Украины. Справедливости ради стоит отметить, что Москве не надо затевать столь сомнительную игру. Украина с удовольствием сама проведёт провокационную атаку, не дожидаясь, пока Москва хотя бы косо посмотрит в сторону Незалежной. А затем в своей обычной лживой форме Киев обвинит России, Запад (инициатор этого безобразия) конечно же -поддержит. Украинская реальность такова, что всякий необразованный вуйко з полонины, проживающий где-нибудь. На Тернопольщине уверен: холокоста не было и не было Бабьего яра, немцы и их украинские пособники не убивали евреев, а спасали. Так во всяком случае описал мне своё видение истории один тернопольский парубок. При этом он обвинил россиян во лжи, направленной на дискредитацию немецкого и украинского народов.