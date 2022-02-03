Американские спецслужбы чистят хвосты, поступило сообщение о ликвидации очередного главаря «Чёрного халифата»

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3 февраля 2022, 17:26 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

На сайте Белого Дома опубликована реляция об очередной грандиозной победе США. Речь идёт о том, что они ликвидировали в Сирии очередного, непонятно кем назначенного лидера «Исламского государства» (ИГИЛ - запрещено в РФ). Об этом пишет интернет-портал EADaily.

Издание цитирует новость, появившуюся на сайте Белого Дома, за подписью Байдена: «Прошлой ночью по моему указанию вооруженные силы США на северо-западе Сирии успешно провели контртеррористическую операцию, чтобы защитить американский народ и наших союзников и сделать мир более безопасным. Благодаря мастерству и храбрости наших Вооруженных Сил мы убили на поле боя Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши — лидера ИГИЛ. Все американцы благополучно вернулись с операции. Я выступлю перед американским народом сегодня утром. Пусть Бог защитит наши войска».

Каждое слово в этом сообщении пронизано как-то вселенской мерзостью. Тысячу раз прав был великий английский писатель Чарльз Диккенс, заявив: «Миссия США - опошлить Вселенную». Вот именно, каждое слово в сообщении, подписанном Байденом, отдаёт это й пошлостью. Начнём с того, что ИГИЛ формировалось при непосредственном участии спецслужб США в лагерях, где содержали иракских военнопленных. Сам смысл создания этих лагерей непонятен. Иракские военные сдали страну интервентам практические без боя, их по идее Вашингтон должен поощрять. Но, янки решили играть тонко, им. необходимо было доказать собственную исключительность (которой в реалии, в помине - нет) в военном искусстве. Кампания по захвату Ирака заключалась в масштабной своевременном подкупе иракских генералов, которые, собственно, и парализовали все действия иракской армии.

Что. касается лидеров ИГИЛ, с самого начала функционирования этого нового террористического движения было ясно, что их назначают спецслужбы США. Соответственно и уничтожение таковых не является слишком сложной задачей, поскольку они с момента избрания и до гробовой доски находятся под контролем американских «рыцарей плаща и кинжала». Стоит отметить, что с избранием Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши на роль главного по «Чёрному халифату» янки подошли несколько более вдумчиво, чем это они делали ранее. Прибавление «Аль -Курайши» в конце имени лидера, значит, что происходить из арабского племени «Курайши», как и пророк Мухаммад. Ранее американцы, по собственному недомыслию скорее всего, игнорировали тот факт, что халиф может быть только выходцем из данного племени.

Есть, правда, сомнение, что содержимое сообщения, подписанного Байденом, имент даже лёгкий намёк на истину. Скорее всего это лживая агитка, направленная на повышение рейтинга её подписанта.

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